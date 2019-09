Oto jury 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Jury Konkursu Głównego 44. FPFF: Maciej Wojtyszko (Przewodniczący Jury), Ewa Braun Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 44. FPFF: Kinga Dębska (Przewodnicząca Jury), Natalia Grzegorzek BiogramyReżyser teatralny, filmowy i telewizyjny. Studia rozpoczął na Wydziale Filozofii UW. Po roku porzucił je na rzecz reżyserii w PWSFTviT w Łodzi. Pisarz, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, dwukrotny dziekan Wydziału Reżyserii. W latach 1990–1991 był dyrektorem Teatru Powszechnego. Zrealizował ponad dwadzieścia widowisk Teatru Telewizji, pięć filmów fabularnych, kilkadziesiąt spektakli teatralnych, ponad dwieście odcinków seriali. Jest autorem wielu słuchowisk, dramatów, sztuk teatralnych i piosenek. Pisze książki dla dzieci i dorosłych, często własnoręcznie je ilustrując. Laureat nagród na festiwalach w Poznaniu, Gdyni, Częstochowie, Tarnowie i Moskwie za filmy. Za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy dydaktycznej został odznaczony w 2002 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.Scenografka. Absolwentka historii sztuki na UW. Laureatka Oscara za dekorację wnętrz do filmuw reżyserii Stevena Spielberga . Członkini Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles. Nagrodzona Brązowymi Lwami za filmna FPFF w Gdańsku w 1987 roku. Pracowała przy realizacji sześćdziesięciu filmów fabularnych i wieloodcinkowych filmów telewizyjnych w charakterze kostiumografki, dekoratorki wnętrz, scenografki. Współpracowała z wybitnymi reżyserami polskimi i zagranicznymi, takimi jak: Andrzej Wajda Volker Schlöndorff . Od dwudziestu lat zajmuje się działalnością dydaktyczną. Wykłada na wielu wyższych uczelniach, prowadzi zajęcia poświęcone scenografii filmowej i historii mody. Profesor nadzwyczajny w PWSFTviT w Łodzi i warszawskiej ASP, gdzie prowadzi samodzielną pracownię poświęconą zagadnieniom z zakresu kultury materialnej i obyczaju. W PWSFTviT w Łodzi na warsztatach pod jej opieką artystyczną powstało ponad sto etiud studenckich, mających na celu praktyczne przybliżenie studentom zagadnień tworzenia przestrzeni scenograficznej i wizerunku postaci. W 2014 roku uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją działalność dydaktyczną wyróżniona w 2018 roku nagrodą Specjalny Złoty Dinozaur dla wybitnego twórcy i zasłużonego pedagoga.Aktorka. Ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Zaraz po studiach trafiła do Studenckiego Teatru Satyryków, gdzie zagrała rolę "Sexy" w 1972 roku w prapremierze Janusza Głowackiego "Cudzołóstwo ukarane". W latach 1973–1985 grała w Teatrze Narodowym i na scenie Teatru Małego pod kierunkiem Adama Hanuszkiewicza. Jej najważniejsze role to: Panna Młoda w "Weselu", Goplana w "Balladynie" Słowackiego, Helena w "Wacława dziejach" Garczyńskiego, Telimena w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza. W Szekspirowskim "Jak wam się podoba" grała główną rolę Rozaliny w reżyserii Minca. Ma na swoim koncie również spektakle w prywatnych teatrach, mnóstwo ról dla dzieci i młodzieży w bajkach. Zanim zagrała w teatrze, pojawiła się w filmie Janusza Zaorskiego , później zagrała u tego reżysera w Marianem Opanią . Ma na swoim koncie ponad siedemdziesiąt ról filmowych, najważniejsze z nich zagrała w filmach:– w reżyserii Andrzeja Wajdy Producent filmowy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Studium Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. W 1991 roku założył firmę Opus Film, produkującą filmy reklamowe, dokumentalne i fabularne, będącą w tym czasie jedną z pierwszych prywatnych firm o tym profilu w Polsce. Od 2004 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, członkiem zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, zasiadał również w Radzie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2008- 2011). Za wspieranie młodych twórców i wkład w rozwój polskiego młodego kina w 2007 r. otrzymał nagrodę Złotego Anioła na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym TofiFest w Toruniu. Nagrodzony Border Gate Award na Festiwalu Regiofun.W 2015 roku British Academy of Film and Television Arts nagrodziła go BAFTą za film. Jest producentem i koproducentem przeszło trzydziestu filmów fabularnych, z których wiele brało udział w najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych: w Berlinie, Cannes, Wenecji. Największy sukces odniosły wyprodukowane przez Opus Film obrazy w reżyserii Pawła Pawlikowskiego , którą nagrodzono m.in. Oscarem i Nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, oraz, nagrodzona między innymi Złotą Palmą za reżyserię w Cannes w 2018 roku, pięcioma Europejskimi Nagrodami Filmowymi oraz nominowana do Oscara.Montażysta filmowy. Pracował przy montażu wszystkich filmów Wojciecha Smarzowskiego . Trzykrotnie nagradzany na FPFF w Gdyni za najlepszy montaż w filmach:. Brał udział w tworzeniu spektakli telewizyjnych oraz seriali, takich jak:Scenarzystka i producentka filmowa i telewizyjna. Ukończyła Wydział Zarządzania UW i Studium Scenariuszowe przy PWSFTviT. Debiutowała w 1983 roku scenariuszem do filmu telewizyjnego Wakacje z Madonną. Autorka lub współautorka takich filmów jak:. Była też współproducentką ostatnich czterech tytułów. Współtwórczyni seriali telewizyjnych. Wykłada w szkołach filmowych i na kursach scenariuszowych. W 2016 roku zadebiutowała jako pisarka powieścią "Pani mnie z kimś pomyliła". Od kilku lat stała felietonistka TeleTygodnia. W 2019 roku wybrana na przewodniczącą Gildii Scenarzystów Polskich.Reżyserka filmowa. Od ponad dwudziestu lat obecna również na polskiej scenie muzycznej jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie jedenaście płyt. Przełomem w jej karierze okazał się album "Tribute to Komeda" (Złota Płyta), który wpisał się w historię polskiej muzyki. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami. Z Michelem Legrandem jako jedyna polska wokalistka wystąpiła na prestiżowym, jubileuszowym Festiwalu Jazz Jamboree. Współpracowała także m.in. z Michałem Urbaniakiem Bogusławem Mecem oraz Urszulą Dudziak . Ukończyła Wydział Reżyserii PWSFTviT. Jej pełnometrażowy debiut fabularnymiał premierę na FPFF w Gdyni w 2012 roku. Był wielokrotnie nagradzany w Polsce i na świecie, otrzymał m.in. Grand Prix na Festiwalu Młodego Kina Wschodnioeuropejskiego w Cottbus 2012. W 2017 roku premierę miał jej film. Obraz zdobył wiele pozytywnych recenzji i uplasował się na pierwszym miejscu polskiego box office.Reżyser i realizator warstwy dźwiękowej kilkudziesięciu filmów fabularnych, telewizyjnych, dokumentalnych, spektakli Teatru Telewizji. Profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych. Współpracował m.in. z Krzysztofem Kieślowskim Jerzym Stuhrem czy Krzysztofem Krauze . Wielokrotnie nominowany do Orła, nagrodę tę zdobył w kategorii najlepszy dźwięk za takie filmy jak:(reż. Andrzej Wajda ),(reż. Teresa Kotlarczyk ),(reż. Krzysztof Krauze ). Laureat Srebrnej Plakietki na FPFF w Gdańsku 1978 za dźwięk do filmu. Członek Zarządu Głównego SFP, przewodniczący Koła Reżyserów Dźwięku. Członek Rady Technologicznej PISF. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.Autor zdjęć filmowych, reżyser. Członek Amerykańskiej Akademii Filmowej (AMPAS), polskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC) oraz amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (ASC). Dwukrotnie otrzymywał na festiwalu w Gdyni nagrodę za najlepsze zdjęcia: najpierw do filmui po wielu latach do filmu. Pracował z wieloma wspaniałymi reżyserami, takimi jak Filip Bajon ), Wojciech Marczewski ), Agnieszka Holland ), Michał Rogalski ) czy Pat O'Connor ). Później wyjechał do USA, gdzie przez piętnaście lat robił zdjęcia do amerykańskich produkcji, m.in. do kultowego filmu(reż. Dean Parisot ). Ostatnio współpracuje z Markiem Koterskim ). Kilka lat temu wyreżyserował filmAbsolwentka reżyserii filmowej praskiej FAMU, a wcześniej japonistyki na UW. Ma na swoim koncie kilkanaście filmów dokumentalnych, m.in. nagrodzoną Orłem pełnometrażową Elżbiecie Czyżewskiej. Za swój debiut fabularnyotrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w 2010 roku. Drugi film fabularny,, przyniósł jej sukces artystyczny i frekwencyjny, m.in. Nagrodę Publiczności, Nagrodę Dziennikarzy oraz Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2015 roku oraz wiele innych nagród w Polsce i na świecie. Jej ostatnie dwa filmy tooraz, nagrodzona m. in. Nagrodą Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie 2019. Jest również autorką książek "Moje córki krowy" i "Porozmawiaj ze mną". Ostatnim jej projektem jest sześcioodcinkowy serial dla TVN pt.Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz kursu Dok Pro w Szkole Wajdy. Prezeska Zarządu Koskino. Producentka filmów fabularnych(2016) i(2018) w reż. Łukasza Grzegorzka . Polska producentkaw reż. Olmo Omerzu (ubiegłoroczny czeski kandydat do Oscara). Członkini Polskiej Gildii Producentów i KIPA. Obecnie pracuje nad kolejnymi projektami, w tym m.in. nad nowym filmem Łukasza Grzegorzka oraz– pełnometrażowym debiutem fabularnym nagrodzonej Paszportem Polityki wokalistki i multiinstrumentalistki Julii Marcell . Laureatka stypendium PISF na udział w warsztatach EAVE w 2020 roku.Reżyserka i scenarzystka. Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, przez wiele lat była członkinią zarządu i prezeską Stowarzyszenia Film 1,2. Jest także wiodącą reżyserką popularnego polskiego serialu. Ukończyła reżyserię w PWSFTviT w Łodzi. Była stypendystką Binger Film Institute w Amsterdamie, robiła filmy w Berlinie, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Chile. Jej krótkometrażowy debiutzdobył wiele nagród w Polsce i na świecie, a Europejska Akademia Filmowa uznała go za najlepszy film krótkometrażowy 2010 roku. W pełnym metrażu zadebiutowała filmem, który na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film otrzymał Grand Prix Wielkiego Jantara, nagrodę za reżyserię oraz Nagrodę Dziennikarzy.Podczas 44. FPFF obradować będą również pozaregulaminowe ciała jurorskie: Jury Młodych, wyłonione przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, oraz Jury Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Informacje o ich składzie są dostępne na stronie internetowej Festiwalu.44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach2019 roku w Gdyni.