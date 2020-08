Ranking wszystkich filmów Alana Parkera

Nieco zapomniana w Europie klasyka musicalu. Dwa Oscary, Złoty Glob, Nagroda BAFTA, serialowy spin-off, a po latach fabularny remake - z tej perspektywy nie dziwi, że " Sława " to również jeden najbardziej kasowych filmów w dorobku Alana Parkera (uwzględniając inflację). Opowieść o studentach prestiżowej szkoły sztuk scenicznych, którzy poświęcą wszytko, by oglądać Nowy Jork z samego szczytu, to przede wszystkim wybitne osiągnięcie reżyserskie oraz inscenizacyjne (scena uliczna w rytmie oscarowego "Out Here On My Own" Irene Cary to historia kina). Ale też wnikliwy portret młodego pokolenia na skraju dojrzałości oraz opowieść o wysokiej opłacie za postojowe na kolejnych przystankach w drodze do sławy. W rolach głównych Barry Miller Maureen Teefy oraz wielka Irene Cara