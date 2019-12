Nagrody Aktorów: "Pewnego razu... w Hollywood" faworytem

KATEGORIE KINOWE

KATEGORIE TELEWIZYJNE

KATEGORIE KASKADERSKIE

W środę poznaliśmy nominowanych do dorocznych nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów . Najwięcej statuetek mogą zdobyć osoby pracujące przy. Film ma cztery nominacje.Co prawda cztery nominacje zdobyli też, ale oba mogą wygrać jedynie w trzech kategoriach, ponieważ Al Pacino Joe Pesci oraz Nicole Kidman Margot Robbie walczą ze sobą.Interesujące jest też to, że w trzech indywidualnych kategoriach aktorskich nominacje otrzymała. Film jednak nie ma szans wygrać w kategorii najlepsza obsada.Wśród seriali i produkcji telewizyjnych/platform zwraca uwagę to, że zaledwie kilka tygodni po debiucie AppleTV+ pierwszy tytuł tej platformy już walczy o nagrody.zdobyło trzy nominacje, ale dwie w jednej kategorii.Jak zwykle nie obyło się bez pominięć. Jednak w przypadku Kathy Bates (która wydaje się mieć realne szanse, by powalczyć o Oscara za rolę w) jest to wynikiem pomyłki Warner Bros. Studio błędnie zgłosiło ją jako aktorkę pierwszoplanową, a nie drugoplanową.Laureatów poznamy 19 stycznia. Lista nominowanych wygląda następująco: