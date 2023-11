SkyShowtime przedstawia najciekawsze premiery grudnia 2023. Nowe filmy i seriale

Bijąca wszelkie rekordy seria " Szybcy i wściekli " przyspiesza w ostatnim rozdziale do niebotycznych prędkości i wzbija się na nowe wyżyny pod okiem reżysera specjalizującego się w kinowych hitach, Louisa Leterriera (" Transporter "). Najnowsza część popędzi do krajów całego świata, aby każdy mógł zobaczyć, jak do akcji wraca wielu aktorów znanych z poprzednich filmów, w tym Vin Diesel Tyrese Gibson czy Chris (Ludacris) Bridges . Tym razem dołączają też do nich m.in. Jason Momoa