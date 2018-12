ZŁOTE GLOBY 2019: Bez nominacji dla "Zimnej wojny"

Getty Images © Frazer Harrison



Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie zawiodło i przygotowało kilka niespodzianek podczas dzisiejszego ogłoszenia nominacji do Złotych Globów . Nas najbardziej zaskoczył brak, która wydawała się być pewniakiem do nominacji w kategorii film zagraniczny.Wielkim faworytem okazał się, który zdobył aż sześć nominacji. Tuż za nim są trzy filmy z pięcioma nominacjami:może liczyć na trzy statuetki (w tym dla najlepszego filmu), podobnie jak inni faworyci tegorocznego sezonu nagród. Po cztery nominacje zdobyły:Wśród produkcji telewizyjny nie ma jasnego faworyta. Liderem jest, które zdobyło cztery nominacje. Jednak cała masa tytułów może liczyć na trzy statuetki:orazJednocześnie ogłoszono powstanie nowej nagrody honorowej. Będzie to telewizyjny odpowiednik nagrody im. Cecila B. DeMille'a. Pierwszy laureat zostanie ujawniony w późniejszym terminie.Lista nominacji prezentuje się następująco:"All the Stars" -"Girl in the Movies" -"Requiem for a Private War" -"Revelation" -"Shallow" -