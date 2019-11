Żegnamy osobistości świata kina

Dziś 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych. W redakcyjnym gronie wspominamy z tej okazji zmarłych ludzi kina. Niestety, tych, którzy zasłużyli się dla X Muzy, a którzy odeszli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jest wielu i z oczywistych względów nie o wszystkich możemy dzisiaj wspomnieć. Mamy jednak nadzieję, że nie pozwolicie o nich zapomnieć i podzielicie się ich nazwiskami i dokonaniami w komentarzach.











(zm. 12 listopada 2018)Amerykański scenarzysta i producent – komiksowy, filmowy, telewizyjny. Legenda wydawnictwa Marvel Comics, współtwórca takich postaci, jak: Iron Man, Spider-Man, Hulk, Fantastyczna Czwórka i Thor. W 2008 roku odznaczony Narodowym Medalem Sztuki.(zm. 23 listopada 2018)Wybitny brytyjski reżyser i operator. Trzykrotnie nominowany do BAFTY i rywalizujący o Złotą Palmę w Cannes. Autororaz debiutanckiego, kontrowersyjnego(zm. 26 listopada 2018)Reżyser i scenarzysta, klasyk włoskiego kina. Twórca. Dwukrotny laureat Oscara za(zm. 19 listopada 2018)Wybitny polski operator, autor zdjęć do filmów m.in. Andrzeja Wajdy ), Romana Polańskiego ) i Wojciecha Jerzego Hasa ). Ferenc Kósa (zm. 12 grudnia 2018)Węgierski reżyser i scenarzysta, autor 13 filmów. Nakręcił m.in. głośne krótkometrażowe(1967), a także(1970),(1972),(1974) i(1982). Laureat nagrody dla najlepszego reżysera na Festiwalu w Cannes w 1967 roku (za debiutanckie). Penny Marshall (zm. 17 grudnia 2018)Hollywoodzka reżyserka i aktorka. Pierwszą w historii kobieta, której film (z 1988 roku) zarobił w amerykańskich kinach ponad 100 milionów dolarów. Sławę przyniosła jej główna rola w sitcomieemitowanym w latach 1976-1983. Za kamerą zadebiutowała w 1986, kręcąc. W jej filmografii są również(1988),(1992),(1994) i serial(2009).(zm. 18 grudnia 2018)Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów i scenarzystów. Współtwórca filmów tzw. szkoły polskiej, m.in.oraz awangardowego. Autor "trylogii śląskiej", w skład której wchodzą(zm. 20 grudnia 2018)Brytyjski aktor serialowy i telewizyjny, znany głównie z ról drugoplanowych. Na koncie miał m.in. Johna Carpentera , a także(zm. 25 stycznia 2019)Serbski scenarzysta i reżyser filmowy, jeden z klasyków europejskiej awangardy. Jegorywalizowały o Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Laureat Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie za Michel Legrand (zm. 26 stycznia 2019)Francuski kompozytor, autor ponad 200 ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali. Jest laureatem trzech Oscarów (za muzykę do filmóworaz piosenkę "The Windmills of Your Mind" z filmu) i pięciu nagród Grammy . Napisał też muzykę do takich filmów jak m.in.(1964),(1967),(1971),(1973) i(1973).(zm. 8 lutego 2019)Wybitny brytyjski aktor telewizyjny i serialowy. W jego filmografii znajdują się m.in., a także trylogia o Jasonie Bournie. Trzykrotny laureat Złotego Globu, pięciokrotnie nominowany do Oscara.(zm. 16 lutego 2019)Wybitny szwajcarski aktor. Pamiętany przede wszystkim za fantastyczne role Hitlera woraz anioła Damiela w. Ostatnie występy na ekranie zanotował u Larsa von Triera ) oraz Terrence'a Malicka ).(zm. 21 lutego 2019)Amerykański choreograf i reżyser. Największą sławę przyniosły mu musicale kręcone w lata 50. ubiegłego wieku. Do najważniejszych jego dzieł należą:. Jest laureatem honorowego Oscara, którego otrzymał w 1998.(zm. 4 marca 2019)Amerykański aktor, którego świat znał przede wszystkim jako Dylana McKaya z. W ostatnim czasie pojawiał się regularnie jako Fred Andrews w. Zagrał też u Quentina Tarantino w filmie(zm. 13 marca 2019)Polska aktorka, której największa popularność przypadała na lata 70. i 80. Polacy pamiętają ją z filmóworaz seriali. Od 1979 roku związana była z warszawskim teatrem Syrena.(zm. 3 kwietnia 2019)Znakomity polski operator filmowy. Autor zdjęć do wielu z najważniejszych polskich filmów drugiej połowy XX wieku, w tym do:(zm. 4 kwietnia 2019)Rosyjski reżyser i scenarzysta filmowy pochodzenia gruzińskiego. Nakręcił takie filmy jak(1960),(1963),(1979) i(1986). Zdobył Kryształowy Globus na MFF w Karlowych Warach (1960) i Nagrodę Specjalną na Berlinale (1980) oraz honorowy tytuł Ludowego Artysty ZSRR (1989).(zm. 14 kwietnia 2019)Jedna z najsłynniejszych szwedzkich aktorek. Przez lata twórczo związana z Ingmarem Bergmanem . W latach 1950-80 wystąpiła w jego trzynastu filmach, w tym w:(1957),(1957) oraz(1966). W 1958 roku zdobyła Złotą Palmę za występ w, w 1963 – Srebrnego Niedźwiedzia za(zm. 23 kwietnia 2019)Polski aktor kinowy, telewizyjny i teatralny. Choć najczęściej pojawiał się na drugim planie, jego postacie często zapadały widzom w pamięci. Wystąpił m.in. w komediachoraz w serialu(zm. 24 kwietnia 2019)Francuski aktor, siedmiokrotnie nominowany do nagrody Cezara. Zagrał w ponad 100 filmach. W jego filmografii są m.in.(1964),(1971),(1971),(1973),(1991),(1995) i(2006).(zm. 28 kwietnia 2019)Jeden z najważniejszych twórców afroamerykańskich. Jego debiut –– stał się wydarzeniem sezonu, przynosząc mu dwie nominacje do Oscarów (za reżyserię i scenariusz oryginalny). Jest również autoremz 2000 roku i. W ostatnich latach związany był głównie z projektami serialowymi. Pracował m.in. przy(zm. 30 kwietnia)Aktor urodzony w Anglii. Cały świat pokochał go za rolę Chewbacki z sagi. W postać wcielał się na przestrzeni prawie 40 lat sześciokrotnie, poczynając od, nakończąc.(zm. 9 maja 2019)Amerykański scenarzysta. W swojej karierze zdobył dwa Oscary: za. Dużą popularność przyniosła mu współpraca z Samem Raimim , dla którego przygotował scenariusze trylogii o Spider-Manie. Był również współautorem fabuły(zm. 13 maja 2019)Piosenkarka i hollywoodzka aktorka, która szczyt popularności osiągnęła w latach 50. i 60. W jej filmografii znajdują się takie tytuły, jak:(1953),(za rolę w której otrzymała nominację do Oscara) czy(1963). W 1968 roku przestała grać w filmach i przeniosła się do telewizji, gdzie została gwiazdą sitcomu(1968-1973). Po zakończeniu kariery aktorskiej poświęciła się aktywizmowi na rzecz zwierząt.(zm. 7 czerwca 2019)Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów i scenarzystów. Największą sławę przyniosło mu Krystyną Jandą (nagrodzoną za swój występ w Cannes). Ze względu na ostry antykomunistyczny wydźwięk film przez wiele lat był blokowany przez cenzurę, zaś po jego nakręceniu Bugajski opuścił kraj. Po powrocie do Polski nakręcił m.in. biografię legendy AK, Emila Fieldorfa (), a także kontrowersyjny. Jego ostatnim filmem była nakręcona przed trzema laty historia Krwawej Luny z UB, czyli Julii Brystigerowej – Franco Zeffirelli (zm. 15 czerwca 2019)Reżyser filmowy, teatralny i operowy, który zyskał rozgłos dzięki dwóm adaptacjom Szekspira: komediii nominowanej do Oscara tragedii. Znany był również z chwalonych w Watykanie obrazów o tematyce religijnej (i serial) oraz ckliwych opowieści o miłości (). Do innych ważnych dzieł w jego dorobku należą:(za którą otrzymał drugą nominację do Oscara) i(zm. 24 czerwca 2019)Aktor telewizyjny i filmowy najczęściej obsadzany w rolach czarnych charakterów. Najbardziej znany z roli w Briana De Palmy , gdzie wcielił się w rolę Franka Nittiego – gangstera będącego prawą ręką Ala Capone. Na swoim koncie ma także występy m.in. w nominowanym do Złotej Palmyoraz horrorachi sequelu(zm. 26 czerwca 2019)Aktor najlepiej znany z roli ojca rodziny, która przygarnęła pod swój dach tytułowego bohatera serialu. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1979 roku, grając w oscarowym. Na koncie miał również drugoplanowe role m.in. w(zm. 9 lipca 2019)Aktor znany m.in. z ról w. Występ w sitcomieprzyniósł mu szereg nominacji do nagrody Emmy (za każdy z sześciu sezonów) – i jedną statuetkę. W 1984 nominowano go do Oscara za występ w filmie(zm. 16 sierpnia 2019)Amerykański aktor i scenarzysta. Pierwsze znaczące role zagrał w filmach Rogera Cormana . Status legendy zapewnił mu. Była to opowieść o dwóch motocyklistach, którą Fonda wyprodukował za niespełna 400 tysięcy dolarów i do której przygotował scenariusz razem Dennisem Hopperem Terrym Southernem . Obraz stał się głosem pokolenia, a scenariusz został nominowany do Oscara. Peter Fonda wystąpił również m.in. w:. Pomimo choroby nowotworowej był aktywny zawodowo do samego końca.(zm. 16 sierpnia 2019)Trzykrotny laureat Oscara i animator znany m.in. z pracy przy filmie. Pracował też przy filmach aktorskich, dla których przygotowywał m.in. czołówki. W jego filmografii są choćbyczy(zm. 18 sierpnia 2019)Producent filmowy, założyciel firmy producenckiej Watchout Studio. Pracował m.in. przy filmach(2012),(2014),(2017). Ostatnim jego projektem jest(2019), która wejdzie do kin już po jego śmierci.(zm. 20 sierpnia 2019)Scenarzysta filmowy i telewizyjny. Jego najbardziej znane filmy to. Pisał lub współtworzył scenariusze odcinkówprzez cały czas emisji serialu.(zm. 21 września 2019)Amerykański aktor. W latach 60. i 70. grał w filmach blaxploitation, m.in. w(1971),(1973) i(1974). Najbardziej znany jest jednak z występów w horrorach Roba Zombiego takich jak(2003) czy(2005), gdzie wcielał się w postać Kapitana Spauldinga. Jan Kobuszewski (zm. 28 września 2019)Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, artysta kabaretowy. Specjalizował się w rolach drugoplanowych bądź epizodycznych. Grał m.in. w takich filmach jak(1976),(1972) czy(1974) oraz serialach. Współpracował z kabaretem "Dudek" i "Kabaretem Olgi Lipińskiej".(zm. 11 października 2019)Amerykański aktor. W jego filmografii są m.in.(1969),(1980),(1986) i(2011). Był gwiazdą seriali(1972-1973) i(1974), zagrał również w trzecim sezonieoraz wi jego filmowej kontynuacji,. Za rolę w Quentina Tarantino zdobył nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Robert Evans (zm. 26 października 2019)Producent filmowy. W 1967 roku, w wieku 36 lat został najmłodszym szefem produkcji w historii studia Paramount Pictures. To za jego czasów powstały. Był producentem takich obrazów jak:(za który dostał nominację do Oscara),