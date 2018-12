27 filmów, na które czekamy najbardziej w 2019 roku

***

Nawet jeśli nie czekacie naw reżyserii twórcy, to nie możecie nie czekać na Jokera zagranego przez Joaquina Phoenixa . Jeden z najlepszych amerykańskich aktorów w roli jednego z największych czarnych charakterów w historii? Już brzmi dobrze. Dodajmy do tego fakt, żebędzie uwolniony od ciężaru powiązań z resztą kinowego uniwersum DC – co może wyjść mu tylko na dobre – i już mamy potencjalny sukces.