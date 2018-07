Emmy 2018: "Gra o tron" faworytem. Ma 22 nominacje

Dziś w Los Angeles ogłoszono nominacje do 70. edycji Nagród Emmy . Faworytem jest, która zdobyła 22 nominacje. W ten sposób łączna liczna nominacji dla tego serialu wzrosła do 129.Największymi rywalamisą, które mają po 21 nominacji. Tuż za nimi są:(20 nominacji),(18 nominacji),(16 nominacji) i(14 nominacji).Indywidualnie najwięcej szans na statuetki mają Donald Glover Bill Hader . Obaj zdobyli po cztery nominacje. Po dwie nominacje mają: Jason Bateman Sandra Oh została pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia, która zdobyła nominację za rolę pierwszoplanową. Ciekawy jest w tym roku przypadek Violi Davis . Aktorka nie została (po raz pierwszy) nominowana za rolę Annalise Keating w serialuw kategorii aktorka pierwszoplanowa. Otrzymała za to nominację za występ gościnny w serialu, gdzie zagrała właśnie Annalise Keating.Tegoroczna edycja oznacza prawdziwą zmianę warty w serialach komediowych. Po raz pierwszy od debiutu na liście nominacji zabrakłoJeśli chodzi o stacje, to najwięcej nominacji zdobył Netflix - 112. Niewiele mniej ma HBO (108). Daleko za tą dwójką jest NBC z 78 nominacjami.Listę nominacji w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełną listę znajdziecie TUTAJ odc. "Beyond The Wall"odc. "The Dragon And The Wolf"odc. "Tonight We Improvise"odc. "The Toll"Bracia Duffer odc. "The Gate"odc. "Paterfamilias"odc. "After"odc. "The Dragon And The Wolf"odc. "Nice Face"odc. "The Gate"odc. "Start"odc. "Mystery Man"odc. "June"odc. "FUBU"odc. "Teddy Perkins", odc. "Chapter One: Make Your Mark"odc. "Pilot"odc. "Initial Coin Offering", odc. "Pilot", odc. "Alligator Man"odc. "Barbershop", odc. "Chapter One: Make Your Mark"odc. "Chapter Seven: Loud, Fast and Keep Going"odc. "Fifty One Percent", odc. "Pilot"odc. USS Callisterodc. USS Callisterodc. Black Museumodc. The Man Who Would Be Vogueodc. 9/11odc. Clean Upodc. House By The Lakeodc. USS Callisterodc. My Dripping Sleepodc. Juneodc. Seeds, First Blood, Afterodc. Dragonstoneodc. The Boy On The Bridgeodc. Berylodc. Ya Shivu v Bolshom Dome Na Kholmeodc. Akane No Maiodc. Teddy Perkinsodc. Loud, Fast And Keep Goingodc. The Dusty Spurodc. The Tappys, The Landline, The Homeodc. Tech Evangelist, Artificial Emotional Intelligenceodc. A Gay Olde Christmasodc. Juneteenthodc. Slave To Memoryodc. The Expiration Dateodc. The Man Who Would Be Vogueodc. The Weddingodc. 1odc. Freedom & Whiskyodc. A Fruitful Partnershipodc. Dear Mrs. Kennedyodc. The Disappointment Of The Dionne Quintupletsodc. The Vile Village: Part 1odc. Beyond The Wallodc. Seedsodc. Akane No Maiodc. Oscar, Oscar, Oscarodc. The Dragon And The Wolfodc. pilotowyodc. Dear Mrs. Kennedyodc. pilotowyodc. Akane No Maiodc. Oscar, Oscar, Oscarodc.The Dragon And The Wolfodc. Money's In The Chaseodc. Unwomenodc. Number Threeodc. Homelandodc. Akane No Maiodc.The Dragon And The Wolfodc. Will You Take My Hand?odc. The Riddle Of The Sphinx Bob's Burgers ", odc. "V for Valentine-detta", odc. "Pickle Rick", odc. "Put It Down", odc. "Gone Boy", odc. "Ring of Fire", odc. "Freshly Baked: The Robot Chicken Santa Claus Pot Cookie Freakout Special: Special Edition", odc. "Jungle Moon", odc. "The Self-Indulgent 200th Episode Spectacular! Pt. 1 and Pt. 2", odc. "Hurricane Hal", odc. "Chapter One", odc. "An Incident At Creede", odc. "The Boy On The Bridge", odc. "Part 8"- "USS Calister", odc. "Grades of Wrath", odc. "Do What You Gotta Do", odc. "A Gaye Olde Christmas"odc. "Teddy Perkins"odc. "Chapter Seven: Loud, Fast and Keep Going"odc. "Pilot", odc. "Hella LA", odc. "Ichi Go Ichi E", odc. 3, odc. 9, odc. "The Toll", odc. "MADMAX", odc. "Beryl", odc. "June", pilot, odc. "Riddle of The Sphinx"cz. 1odc. "Homecoming"- "USS Calister", odc. "The Dragon and the Wolf", odc. "Playland", odc. "Leaving Storybrooke", odc. "Pattern of Life", odc. "Family Reunion - And Farewell", odc. "Akane No Mai"- "In The Market For A Miracle"- "Totally Gay"- "Just Getting Started"- "Come Back Barack"- "High Crimes and Misdemeanors"- "The Buddy Song", odc. "Out Of The Past", odc. "Beyond The Wall", odc. "Danger, Will Robinson", odc. 9, "The Gate", odc. "Passenger", odc. "That's Entertainment", odc. "eps3.4_runtime-err0r.r00", odc. "The Boy On The Bridge", odc. "Misadventure", odc. "June"odc. Crazy Snakes And A Clog To The Headodc. Not Yetodc. Darlene V. Davidodc. The Bow Tie Asymmetryodc. Grandpa Jackodc. Alligator Manodc. Teddy Perkinsodc. Loud, Fast And Keep Goingodc. Know Your Truthodc. pilotowyodc. The Spoils Of Warodc. Beyond The Wallodc. The Dragon And The Wolfodc. The Gateodc. Juneodc. Aloneodc. Manhuntodc. House By The Lakeodc. 8odc. USS Callister